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"سانا": مقتل طفل فى قصف بالقذائف فى ريف حماة

الأحد، 29 يوليه 2018 12:07 م
"سانا": مقتل طفل فى قصف بالقذائف فى ريف حماة العنف فى سوريا- أرشيفية
أ ش أ
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 أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل طفل، اليوم الأحد، جراء استهداف المجموعات المسلحة قرية بريف حماة الشمالى الغربى بالقذائف الصاروخية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "المجموعات الإرهابية أطلقت عدة قذائف صاروخية على قرية (بريديج) بريف حماة الشمالى الغربي، ما أسفر عن مقتل طفل ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

وأشارت الوكالة إلى أن مسلحين يتحصنون فى عدد من القرى والبلدات الممتدة قرب الحدود الإدارية لمحافظتى حماة وإدلب، ويستهدفون أهالى المناطق المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون ما يتسبب بوقوع شهداء وجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء.

 

 


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