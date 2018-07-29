رئيس مياه القناه يبحث زيادة ضخ مياه الشرب بقرى غرب بورسعيد

الإسماعيلية – جمال حراجى

قام المهندس أحمد عزب رئيس شركة مياه القناه، بجولة تفقدية زار خلالها قرى غرب بورسعيد للوقوف على وضع مياه الشرب وزيادة معدلات ضخ المياه، رافقه خلالها المهندس عاشورأبو المعاطى رئيس قطاع مياه بورسعيد.

وقال عزب فى بيان له اليوم، أن رئيس قطاع مياه بورسعيد، قام خلال الجولة بعرض الوضع الحالى على الطبيعة والإمكانات المتاحة، وما يتم ضخه فى الوقت الحالى وما مدى تناسبه مع أعداد المواطنين بالمنطقه، ودراسة الوضع من خلال الزيارة الميدانية على الطبيعة، وبحضورعمد قرى الغرب، لبحث طرق زيادة معدل ضخ المياه بخط العدلية المغذى لقرى الغرب بمحافظة بورسعيد.