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الأحد، 29 يوليه 2018 04:49 م
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رئيس المعاهد الأزهرية يعلن انتهاء طباعة أسئلة الدور الثانى للثانوية العامة

الأحد، 29 يوليه 2018 04:10 م
رئيس المعاهد الأزهرية يعلن انتهاء طباعة أسئلة الدور الثانى للثانوية العامة الشيخ صالح عباس رئيس المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
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قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق أعمال الدور الثانى يوم 9 أغسطس القادم ولمدة 10 أيام تنتهى 19 أغسطس، لافتًا إلى أن القطاع استعد لها بنفس استعداداته للدور الأول من حيث ضبط قواعد الامتحان والورقة الامتحانية والاهتمام بإخراج النتيجة وحصول الطلاب على حقوقهم.

 

وأضاف عباس، لـ"اليوم السابع": "انتهينا من طبع الأسئلة، وفى وسط الأسبوع المقبل سيتم إخطار كل المناطق بالاستعدادات الكاملة وتم اختيار أفضل المقرات وأحسنها وتحديد المسئولين عن غرف العمليات، متمنيا يجب الالتزام والانتهاء من الغش ورفع تلك الثقافة من أذهانن"..

 


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