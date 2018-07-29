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رئيس الكونجرس اليهودى يشيد بإنجازات مصر الاقتصادية وعودتها لمكانتها العالمية

الأحد، 29 يوليه 2018 10:50 ص
رئيس الكونجرس اليهودى يشيد بإنجازات مصر الاقتصادية وعودتها لمكانتها العالمية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودة العالمى
كتب – محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، رونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء حرص مصر على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والاستمرار فى التواصل مع مختلف أطياف المجتمع الأمريكى، بما يساهم فى توضيح الصورة بشأن حقيقة التحديات التى تواجه المنطقة، ويعزز من المواقف المشتركة للجانبين وجهودهما لإعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.

 

واستعرض فى هذا الإطار الجهود التى تبذلها مصر للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التى تشهدها المنطقة، وفق مبادىء احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية.

 

وأضاف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، أن لاودر أشاد بقوة العلاقات التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن تقديره للجهود المصرية ودورها الهام فى مواجهة خطر الإرهاب الذى بات يهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط والعالم، وذلك بالتوازى مع جهودها لدفع عملية التنمية وتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، وأعرب لاودر فى هذا الإطار عن اعجابه بالإنجازات التى حققتها مصر خلال فترة قصيرة، مؤكدًا على أن ما تشهده مصر حاليًا من تطورات اقتصادية يساهم بشكل كبير فى جذب الاستثمارات الخارجية وعودة الاقتصاد المصرى للمكانة التى يستحقها عالميًا.

 

ولفت السفير بسام راضى، إلى أن اللقاء تطرق إلى التباحث بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أكد الرئيس مساندة مصر لمختلف الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، وفقًا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقًا لحدود 1967، بما يساهم فى توفير واقع جديد فى المنطقة يساعد فى عودة الأمن والاستقرار لمختلف دولها.

 

كما أكد الرئيس السيسي، على أن تحقيق المصالحة الفلسطينية وعودة السلطة الشرعية إلى تولى مسئولياتها فى قطاع غزة، يساعد فى دفع مساعى إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.


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