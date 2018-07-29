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رئيسة مجلس العموم البريطانى تحث الأمهات على إغلاق التلفزيون واحتضان أطفالهن

الأحد، 29 يوليه 2018 11:14 ص
رئيسة مجلس العموم البريطانى تحث الأمهات على إغلاق التلفزيون واحتضان أطفالهن مجلس العموم البريطانى ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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نصحت اندريا ليدسوم رئيسة مجلس العموم البريطانى، الأمهات بإغلاق التلفزيون واحتضان أطفالهن لمساعدتهم على التطور إلى أطفال أصحاء.

وقالت ليدسوم فى حديث لصحيفة "صنداى تايمز" إنها أطلقت مقترحات لتعزيز الرعاية خلال الفترة بين الحمل وعمر السنتين، وإنها كانت تخطط لإقامة مراكز شاملة فى جميع أنحاء البلاد للحصول على المشورة بشأن الحمل والرضع، مع تقديم خدمات العلاج النفسى لأولئك الذين لا يستطيعون التأقلم.

وأضافت أن "هذا سيغير العالم.. إذا كان هناك شىء واحد يمكننا القيام به فى السياسة والذى من شأنه أن يجعل العالم مكانا أفضل بالفعل، فهو فرز فترة ما حول الولادة.. لا أقصد بذلك المربية، أعنى توفير المستوى المناسب من الدعم للأسر".

 


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