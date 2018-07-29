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الأحد، 29 يوليه 2018 04:23 م
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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مركز تدريب القابلات بأفغانستان

الأحد، 29 يوليه 2018 04:03 م
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مركز تدريب القابلات بأفغانستان القوات الأفغانية- أرشيفية
(رويترز)
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أعلن تنظيم داعش مسؤوليته، اليوم الأحد، عن هجوم على مركز لتدريب القابلات فى مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان يوم السبت مما أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين.

وأعلن التنظيم مسؤوليته فى بيان بثه عبر وكالة أنباء أعماق لكنه لم يشر إلى دليل يدعم إعلانه. وقال التنظيم أن الهجوم نفذه مسلحان.

وفى وقت سابق، أوضح مسئولون أن المسلحين هاجموا مركزا لتدريب القابلات في شرق أفغانستان.

وقال عطاء الله خوجيانى المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، إنه تم إجلاء بعض الطالبات، ومعظمهن من إقليم نورستان بشرق البلاد، من المبنى.
 

 

 


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