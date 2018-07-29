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خبير أمريكى: السيسى بتواصله مع الشباب تجنب أخطاء المرحلة السابقة

الأحد، 29 يوليه 2018 11:55 ص
خبير أمريكى: السيسى بتواصله مع الشباب تجنب أخطاء المرحلة السابقة البروفيسور جاى هومنيك
كتبت ايمان حنا
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أكد البروفيسور جاى هومنيك كبير باحثى مركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فكرة تواصل الرئيس السيسى عبر مؤتمرات بشكل منتظم فكرة رائعة، قائلا:" تجنب بذلك أخطاء المرحلة السابقة وإهمال وترك الشباب خارج العملية السياسية، مما دفع مجموعة قوية من الناس إلى الشعور بالإقصاء والإحباط." 

وأضاف هومنيك أن الإهمال يدفع لموجات الغضب، خاصة فى بلد مثل مصر من المهم أن يشعر الشعب بأن رئيسه يسمع صوته وأن له دورا فى الحياة السياسية."
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح أمس السبت، فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، بجامعة القاهرة بحضور 3000 شخص، بمشاركة كبيرة من طلاب الجامعات وأوائل الثانوية العامة.
 

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