video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتحسين النظافة بالحامول فى كفر الشيخ

الأحد، 29 يوليه 2018 12:32 م
حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتحسين النظافة بالحامول فى كفر الشيخ المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق
تمكنت حملة برئاسة المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم الأحد، من تنفيذ إزالة فورية، تتمثل فى التعدى على المصرف أمام وحدة المرور الحامول الجديدة وتم فتح المصرف.
 
وقالت ماضى ، إنها عقدت اجتماعاً بحضور نواب مجلس المدينة، ورؤساء القرى، شددت خلاله على تحسين منظومة النظافة وتلافى أى سلبيات، والتواجد الميدانى بين المواطنين، وحل المشاكل المطروحة والممكن حلها، ورفع المشاكل الكبيرة، لسرعة إيجاد حل لها، والمرور على المصالح الحكومية والوحدات الصحية ومتابعة العمل بها.
 
وأضافت ماضى، لـ"اليوم السابع" أن الحملات التى شنها مجلس مدينة الحامول بالتعاون مع قوات الأمن بكفر الشيخ تمكنت من إزالة التعديات على 1500 متر أراض أملاك دولة وأراضى تابعة للإصلاح الزراعى وأراض مخصصة لمشروعك" مصنعك جنب بيتك"، وأنها قررت نقل مدير جمعية أبو شويته التابعة للإصلاح الزراعى، ومسئول أخر، لعدم الإبلاغ عن التعديات على الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. اضبط مخالفة.. ورد النيل ورغاوي مخلفات المصانع تلوث مياه الرى فى قلين

حمله

مصرف

ازاله تعديات

الحامول

منظومه النظافه

محافظه كفر الشيخ




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة