حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتحسين النظافة بالحامول فى كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة برئاسة المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، اليوم الأحد، من تنفيذ إزالة فورية، تتمثل فى التعدى على المصرف أمام وحدة المرور الحامول الجديدة وتم فتح المصرف.

وقالت ماضى ، إنها عقدت اجتماعاً بحضور نواب مجلس المدينة، ورؤساء القرى، شددت خلاله على تحسين منظومة النظافة وتلافى أى سلبيات، والتواجد الميدانى بين المواطنين، وحل المشاكل المطروحة والممكن حلها، ورفع المشاكل الكبيرة، لسرعة إيجاد حل لها، والمرور على المصالح الحكومية والوحدات الصحية ومتابعة العمل بها.

وأضافت ماضى، لـ"اليوم السابع" أن الحملات التى شنها مجلس مدينة الحامول بالتعاون مع قوات الأمن بكفر الشيخ تمكنت من إزالة التعديات على 1500 متر أراض أملاك دولة وأراضى تابعة للإصلاح الزراعى وأراض مخصصة لمشروعك" مصنعك جنب بيتك"، وأنها قررت نقل مدير جمعية أبو شويته التابعة للإصلاح الزراعى، ومسئول أخر، لعدم الإبلاغ عن التعديات على الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى.