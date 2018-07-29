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حملة ترامب الانتخابية تنفى تقارير بشأن صناعة أعلامها ولافتاتها فى الصين

الأحد، 29 يوليه 2018 10:49 ص
حملة ترامب الانتخابية تنفى تقارير بشأن صناعة أعلامها ولافتاتها فى الصين ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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نفت حملة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب التقارير الأخيرة بشأن حملة إعادة انتخابه عام 2020، والتى زعمت أن أعلامها ولافتاتها صُنعت فى الصين .

من جانبها، أشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأحد، فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى - إلى أن هذه التقارير انتشرت مطلع هذا الأسبوع وزعمت بأن هناك مصنعا فى شرق الصين صنع آلاف اللافتات كتب عليها "اجعلوا أمريكا عظيمة!" لنشرها أثناء حملة إعادة انتخاب ترامب عام 2020.

بدورها، قالت ياو يوان يوان مديرة المصنع الموجود بالصين إنها تشعر بالقلق من أن الضرائب الجمركية التى فرضها ترامب مؤخرا على الصين ستلحق الضرر بأرقام الإنتاج، لكنها قالت إنها لا تعرف ما إذا كان مشترو اللافتات مرتبطين رسميا بحملة ترامب أم بالحزب الجمهورى، مضيفة أن مصنعها كان يصنع لافتات ترامب منذ أن كان مرشحا انتخابيا.

مع ذلك، قال المسئول التنفيذى فى حملة إعادة انتخاب ترامب مايكل جلاسنر، إن منتجات الحملة "صنعت بنسبة 100% فى الولايات المتحدة الأمريكية".

 


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