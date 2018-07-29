حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 29-7-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 29-7-2018، حيث شهد ارتفاعا جماعيا لمؤشرات البورصة، علاوة على اعلان المجلس التصديرى للملابس الجاهزة عن زيادة صادراته لأوروبا و أمريكا خلال النصف الأول من 2018، وفيما يلى أهم الأخبار الاقتصادية على مدار اليوم...



ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يرتفع 6.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 865.341 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 187 مليون ورقة مالية بقيمة 402 مليون جنيه عبر تنفيذ 15.3 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.15% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 5.04%، والعرب على 6.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.05%.



القابضة المعدنية: 22 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة العام2017-2018

كشف الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات أن إجمالى إيرادات الشركات التابعة بلغت 22 مليار جنيه بالعام المالى 2017-2018، مقابل 16.1 مليار جنيه العام المالى 2016-2017.

ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة لأوروبا 13% ولأمريكا 10% بالنصف الأول من 2018

ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة 9% خلال الفترة من يناير إلى نهاية يونيو 2018 مسجلة 757 مليون دولار نقابل 697 مليون دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى. ووفق تقرير للمجلس التصديرى للملابس، فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت 10% للولايات المتحدة الأمريكية مسجلة 373 مليون دولار خلال النصف الأول من 2018، وأوروبا 254 مليون دولار بنسبة زيادة 13% عن الفترة نفسها من العام الماضى، تلتها باقى دول العالم بنسبة 11% مسجلة 96 مليون دولار، وزادت الصادرات لأفريقيا بنسبة 11% مسجلة بـ5 ملايين دولار .



الرقابة المالية تقرر تأجيل انتخابات مصر للمقاصة لحين الفصل فى الطعون



كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، عن قرار الهيئة بتأجيل الانتخابات على رئاسة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى المقرر غداً الاثنين، إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، لحين دراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمس السبت بإعادة محمد عبد السلام للانتخابات، وتحديد ميعاد جلسة للاستشكالين المقدمين من المرشحين أشرف الضبع ومحمد عبد السلام. كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ"اليوم السابع"، عن قرار الهيئة بتأجيل الانتخابات على رئاسة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى المقرر غداً الاثنين، إلى موعد سيتم تحديده لاحقاً، لحين دراسة الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا أمس السبت بإعادة محمد عبد السلام للانتخابات، وتحديد ميعاد جلسة للاستشكالين المقدمين من المرشحين أشرف الضبع ومحمد عبد السلام. 9.5 مليار جنيه قيمة فواتير التليفونات المسددة عبر البريد خلال 3 أشهر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عدد فواتير التليفونات المسددة عبر هيئة البريد وقيمتها، وبلغت عدد الفواتير 15.7 مليون فاتورة بقيمة 9.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس لعام 2018، إذ بلغ إجمالى عدد الفواتير المسددة خلال شهر يناير 7738 ألف فاتورة بقيمة 6390 مليون جنيه، وبلغت عدد الفواتير خلال شهر فبراير 6848 ألف فاتورة بقيمة 2704 ملايين جنيه، وخلال شهر مارس بلغت 1130 فاتورة بقيمة 426 مليون جنيه.