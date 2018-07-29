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حجز الحكم على سيد سيكا المتهم فى قضية "كلب فيصل" لجلسة الغد

الأحد، 29 يوليه 2018 05:51 م
حجز الحكم على سيد سيكا المتهم فى قضية "كلب فيصل" لجلسة الغد المتهم والمجنى عليه - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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حجزت محكمة جنح بولاق الدكرور، الحكم على "سيد.ع" الشهير ب"سيكا"، فى اتهامه بحيازة حيوان وترويع المواطنين به والبلطجة، لجلسة الغد 30 يوليو.

وكانت النيابة استمعت لأقوال "أحمد.م" 22 سنة عامل بناء والمجنى عليه فى واقعة كلب فيصل، والذى نفى فى التحقيقات وقوع أى اعتداء عليه من جانب المتهم المعروف بسيد سيكا، مؤكدًا أن ما تم بينهم كان على سبيل الهزار.

وتابع المجنى عليه فى أقواله أمام النيابة، أن الواقعة تعود أحداثها لأكثر من سنة ماضية، وأنه لم يصب فى الواقعة بأى مكروه، نافيًا اعتداء "سيكا" عليه، ونفى علمه بهوية من قام بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعى.

وعن الإصابات الموجودة بيده قال: أن الإصابة الموجودة بيده نتيجة "كوريك" أثناء عمله بالمعمار، والإصابة الأخرى تعود لأكثر من 14 عامًا حينما كان فى المدرسة الابتدائية.

وقال "أحمد"، إن العلاقة بينه وبين "سيكا" طيبة، وأنه تربطه به صلة صداقة منذ صغرهم، نافيًا أن يكون تعرض لتهديد لنفى الاتهامات، قائلًا: "والله ما حصل، وسيكا حبيبى وكنا بنهزر مع بعض".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم سيد سيكا، بمنطقة شارع العشرين بفيصل، بعد تداول فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء ترويعه شاب بواسطة كلب، وإصابته فى يده، وشروعه فى سرقته.


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