حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية بحلوان

كتب على عبد الرحمن

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، بقصد الاتجار.

كان ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تمكنوا من القبض على "س.ر" 36 سنة، عاطل، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لتجارته الغير مشروعة.

ومن خلال استهدافه تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم أ ر ص 197 ماركة ميتسوبيشى لانسر "ملكه" وعثر بداخلها على فرد خرطوش، و 6 طلقات من ذات العيار، فرد روسي و 4 طلقات من ذات العيار ، 63 طلقة عيار 9 مم.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص - لا يمكنه الإرشاد عنه- بمحافظة أسيوط ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.