توريد 86 طن مخلفات لمصنع تدوير القمامة بمدينة سمسطا جنوب بنى سويف

بنى سويف : هانى فتحى

أكد العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة سمسطا جنوب غرب محافظة بنى سويف، توريد 86 طن قمامة بمصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراوى، مشيراً إلى أن الكمية الموردة هى ناتج نظافة الشوارع وجمع القمامة من المنازل بسيارات الوحدة ( التحسين ) بشوارع المركز القديم - شارع الشعرواى - شارع أسعد - شارع الجلاء - شارع الحرية - منطقة حى الفالوجا والشوراع المتفرع- شارع بور سعيد.

وأضاف رئيس مدينة سمسطا، قيام قسم الكهرباء بالعمل بشوارع منطقة غرب المدينة، وأنه تمت صيانة 20 كشاف إنارة، مشيراً إلى أنه جارى العمل بمشتل حديقة السلطانى بشارع الجلاء لزراعة الأشجار والشتلات.