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الأحد، 29 يوليه 2018 01:37 م
خالد صلاح
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تنفيذ 1720 حكما وضبط 201 هارب من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 29 يوليه 2018 01:29 م
تنفيذ 1720 حكما وضبط 201 هارب من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية حملة أمنية -أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وتمكنت الحملة التى استمرت لمدة يومين تنفيذ 1720 حكمًا متنوعًا، منها 1312حكمًا جزئيا و45 حكم مستأنف و317 حكم غرامات، و4 هاربين من أحكام جنائية و42 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 25800 جنيه قيمة تصالح فى مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 201 متهمًا هاربا محكومًا عليه، وتم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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