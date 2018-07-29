تعرف على 7 مشروعات بتروكيماويات تنفذها "البترول" وفرص القطاع الخاص بها

كتب أحمد أبو حجر

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية البدء في تنفيذ عدد من مشروعات البتروكيماويات الجديدة خلال المرحلة المقبلة وذلك لتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير خامات تقوم عليها العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تصدير الفائض.



اليوم السابع يرصد 7 مشروعات جديدة فى هذا القطاع مشروع توسعات شركة سيدى كرير "سيدبك " بالإسكندرية لإنتاج البروبيلين ومشتقاته والمقرر تنفيذه على مرحلتين باستثمارات تزيد على 1.7 مليار دولار.

مشروع إنتاج مشتقات الميثانول لإنتاج الفورمالدهيد بدمياط باستثمارات حوالى 50 مليون دولار ويعد المشروع نموذجاً ناجحاً لتعظيم الاستفادة من منتجات شركات البتروكيماويات.

المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الألواح الخشبية باستغلال المخلفات الزراعية بكفر الشيخ باستثمارات حوالى 80 مليون يورو .

وتجرى دراسة إقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات بمحور قناة السويس بالتعاون مع الجانب الياباني ممثلاً فى شركة تويوتا تسوشو اليابانية المتخصصة عالمياً فى إقامة مثل تلك المشروعات العملاقة.

ويأتى ذلك بجانب دراسة إقامة مشروعات مستقبلية للتكرير والبتروكيماويات في منطقة العلمين الجديدة وفقاً لرؤية مصر 2030 بهدف خدمة التوسع السكانى المتوقع واستثمار الموقع الجغرافى القريب من ميناء الحمراء البترولى.

بالإضافة إلى إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة -يتبع إحدى شركات القطاع الخاص- ، باستثمارات تقدر بنحو 10.9 مليار دولار وعلى مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع .

وتنفيذ مشروع جديد لإنتاج مستحلبات الستيرين بجودة عالية تضاهى المنتجات العالمية، التي تعد من المنتجات صديقة البيئة ، خاصة بعد فرض العديد من القيود على استخدامات المذيبات العضوية في العديد من الصناعات لحماية البيئة، بالتعاون بين الشركة القابضة للبتروكيماويات وشركة البتروكيماويات المصرية وأكاديمية البحث العلمى والمركز القومى للبحوث في

ويهدف هذا المشروع الجديد إلى إنتاج نوعيات مختلفة عالية الجودة من مستحلبات الستيرين اكريليك أحد منتجات القيمة المضافة لمادة الستيرين والتي تلبى جانب من احتياجات السوق المصرى من هذا المنتج الذى يدخل فى العديد من التطبيقات الصناعية والتي تشمل صناعة البويات والنسيج والورق والسجاد وتمهيد الطرق وغيرها من أجل دعم الاقتصاد القومى من خلال توفير منتج محلى بديلاً عن المستورد وتوفير العملة الصعبة والمساهمة في تنمية الصناعات الصغيرة ، وتسمح التكنولوجيا الجديدة التي يتم تطبيقها في هذا المشروع بإمكانية تعميمها وتسويقها صناعياً للمستثمرين خاصة أن السوق المحلى والاقليمى يمكن أن يستوعبا العديد من المصانع في نفس المجال .



هل هناك فرصة لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى تستهدفها الوزارة فى مجال البتروكيماويات؟

بحسب تصريحات للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فإن هناك فرصاً مميزة لمشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات التى تستهدف تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية والغازية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير خامات تقوم عليها العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن تصدير الفائض