تعرف على 7 محاور رئيسية لخطة مشروع البنية المعلوماتية المصرى

كتب محمد الجالى

نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطنى للشباب، عبر "فيس بوك"، جانب من جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية"، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب، فى اليوم الثاني، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك فى فعاليات الجلسة، الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الادارية، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات، ومجموعة من اعضاء هيئة الرقابة الادارية، عرض لمحاور وخطة مشروع البنية المعلوماتية المصري، من خلال تحديث قواعد البيانات وميكنة الخدمات عن طريق:

• منصة خدمات للمواطنين المتعاملين مع الحكومة.

• منظومة الخطوة الواحدة للتجارة الخارجية.

• قواعد بيانات جغرافية مجمعة و ربطها بقواعد البيانات القومية.

• منظومة التأمين الصحى.

• مشروعات تنمية 200 قرية مصرية.

• منصة البيانات لتمكين الجهات الحكومية من وضع السياسات و الاداء.

• منظومة خدمات موحدة للشركات و الكيانات الاقتصادية.



