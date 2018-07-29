تشغيل تجريبى لمشروع الصرف الصحى بإسكندرية التحرير بتكلفة 20 مليون جنيه

أسيوط - محمود عجمى

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عن بدء التشغيل التجريبى لمشروع الصرف الصحى لقرية إسكندرية التحرير، التابعة لمركز أسيوط بمنحة من الوكالة الإمريكية للتنمية الدولية، تصل إلى 20 مليون جنية، مشدداً على الإنتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز وقرى المحافظة فى المواعيد المحددة طبقاً للخطة الموضوعة.

ولفت إلى ضرورة التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لإزالة كافة العوائق التى قد تواجه تنفيذها.

جاء ذلك خلال تفقده للمحطة بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، والمهندس محسن الحسينى رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، نبيل الطيبى رئيس مركز أسيوط.

وقد تفقد المحافظ المحطة من الداخل وقام بالضغط على زر التشغيل لضخ المياه إلى المروقات ومنها للمرشحات، ثم الخزان الأرضى لتصل المياه بعدها إلى الشبكات، ليتم إعلان التشغيل التجريبى للمحطة على أن يتم تلافى أية ملاحظات فى حالة ظهورها.

وقال الدسوقى أن المحافظة تشهد تنفيذ عدداً من المشروعات الهامة فى مختلف المجالات والقطاعات التنموية والخدمية والمرافق والبنية الأساسية التى ستكون لها مردود كبير على المواطن، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنشاء مشروعات فى محافظات الوجه القبلى توفر لأهالينا فى الصعيد خدمات مختلفة.

وأضاف المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، أن مشروع الصرف الصحى بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط، والتى تقع شمال غرب مدينة أسيوط بمسافة 10كيلو متر، ويخدم ما يقرب من 10 آلاف نسمة تقريباً، وهم (منازل الأسر الأولى بالرعاية، عمارات الإسكان الإجتماعى، أكاديمية السادات، شاغرى مدرسة المتفوقين والفندق الملحق) وبلغت تكلفته 20 مليون جنيه، حيث تصل طاقتها التصميمية حوالى 76 لتر/ثانية موضحاً أن المحطة تم الإنتهاء منها بعد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية للمحطة، لتذليل كافة العقبات التى واجهتها واليوم، ويتم بدء تجارب التشغيل التجريبي.

وأوضح المهندس محسن الحسينى رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن مشروع مد خدمة الصرف الصحى للمشروع يشمل على مرحلة التجميع (الوصلات المنزلية وشبكة الإنحدار) وتمثل 44% من قيمة المشروع، محطة رفع صرف صحى (الفرعية) تمثل 36% من قيمة المشروع، خط طرد بطول 2.5 كم تقريبا وقطر 315مم تمثل 20% من قيمة المشروع) مؤكداً على العمل على الإنتهاء من باقى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، فى المواعيد المحددة، وطبقاً للامكانيات المتاحة والخطة الموضوعة.



التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية اسكندرية التحرير



التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية اسكندرية التحرير



التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية اسكندرية التحرير



التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية اسكندرية التحرير



التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية اسكندرية التحرير



التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية اسكندرية التحرير



التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية اسكندرية التحرير



التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية اسكندرية التحرير



التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بقرية اسكندرية التحرير



صور أثناء تنفيذ المشروع



صور أثناء تنفيذ المشروع



صور أثناء تنفيذ المشروع



صور أثناء تنفيذ المشروع



صور للمحطة من الداخل



صور للمحطة من الداخل



صور للمحطة من الداخل



صور للمحطة من الداخل



صور للمحطة من الداخل



صور للمحطة من الداخل



صور للمحطة من الداخل