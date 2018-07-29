ترامب يهدد بالإغلاق الحكومى حال عرقلة تمويل جدار المكسيك

واشنطن (أ ش أ)

هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإغلاق الحكومة الفيدرالية فى حال عارض الديمقراطيون إجراءاته بشأن الهجرة فى الكونجرس الأمريكى وعلى رأسها تمويل جدار حدودى مع المكسيك.

وكتب ترامب فى تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأحد: "سأكون مستعدا لإغلاق حكومى إذا لم يعطنا الديمقراطيون الأصوات اللازمة من أجل أمن الحدود، والتى تتضمن الجدار. يجب أن نتخلص من القرعة، وإطلاق سراح المهاجرين غير القانونيين، إلخ ونتحول إلى نظام يمنح الهجرة لمن يستحق. نحتج إلى عظماء يأتون إلى بلادنا".

وتأتى تغريدة ترامب بعد يومين من تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل فى مقابلة إذاعية بأنه لن يحدث إغلاق حكومى، إلا أنه اعترف بأن مسألة تمويل الجدار الحدودى لن تحل على الأرجح حتى نهاية العام الجارى عقب انتخابات التجديد النصفى فى نوفمبر القادم.

وفى تغريدة أخرى، علق ترامب على مسألة الأطفال الذين تم تفريقهم عن عائلاتهم على الحدود المكسيكية الأمريكية، بعد أيام من إعلان الحكومة الأمريكية أن أكثر من 1800 طفل أعيد لم شملهم مع والديهم ومن يتبنونهم، فيما لا يزال مئات الأطفال الآخرين مشتتين.

وكتب ترامب: "أرجو أن تتفهموا، هناك عواقب تترتب على عبور الأشخاص حدودنا بشكل غير قانوني، سواء كان لديهم أطفال أم لا - والكثيرون يستغلون الأطفال من أجل أغراضهم المشؤومة".

وتابع أنه على الكونجرس أن يعدل قوانين الهجرة التى وصفها بالأكثر حماقة والأسوأ فى العالم.