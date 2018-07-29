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الأحد، 29 يوليه 2018 01:38 م
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تحرير 1509 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

الأحد، 29 يوليه 2018 01:38 م
تحرير 1509 مخالفات مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شنت إدارة المرور بمحافظة القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، وأسفرت الحملة عن تحرير 1509 مخالفات مرورية.
 
 
وكلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اللواء محمد درويش مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة مرورية مكبرة على الطرق الرئيسية، والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى.
 
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 1509 مخالفات مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية، و246 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 32700 جنيه، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 1 دراجات.
 
 
كما تمكن رجال المرور بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، من سحب 56 رخصة وتحصيل 3800 جنيه غرامة.
 
 
جاء ذلك فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية والتصدى بحزم للمخالفات المرورية، وخاصة ظاهرة السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ وضبط كافة المركبات التى تسير بدون لوحات معدنية وخاصة الدراجات النارية، ومتابعة مدى الالتزام بتطبيق أحكام القانون، وإعادة الإنضباط وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والدائرى.

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