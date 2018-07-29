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الأحد، 29 يوليه 2018 06:21 م
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تجديد حبس موظف بالضرائب لاتهامه بسب وقذف قيادات المصلحة بمواقع التواصل

الأحد، 29 يوليه 2018 06:00 م
تجديد حبس موظف بالضرائب لاتهامه بسب وقذف قيادات المصلحة بمواقع التواصل محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت محكمة جنح المرج، حبس " محمد ن" موظف بمصلحة الضرائب المصرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه  بالسب والقذف واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض الإساءة للغير.

ويواجه المتهم بالقضية رقم 1657 لسنة 2018 إداري المرج، بإهانة قيادات مصلحة الضرائب المصرية على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يشار إلى أن  رئيس مصلحة الضرائب، ورئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين، ورئيس الإدارة المركزية لشئون القضايا، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة قد حرروا المحضر ضد الموظف  حيث اتهموه بالسب والقذف والتحريض،  وإثر ذلك قامت قوات مباحث الاتصالات بالقبض عليه ، وتم عرضه على نيابة المرج للتحقيق في القضية، والتي قررت حبسه 4 أيام احتياطيا عليىذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة.

 


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