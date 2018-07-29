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تجديد حبس ربة منزل ونجلها وعاطلين لاتجارهم فى المخدرات بالبساتين

الأحد، 29 يوليه 2018 03:33 م
تجديد حبس ربة منزل ونجلها وعاطلين لاتجارهم فى المخدرات بالبساتين حبس-أرشيفية
كنت على عبد الرحمن
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، حبس ربة منزل ونجلها واثنين آخرين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بالاتجار فى المخدرات.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام كلا من "ف.س" 50 سنة، ربة منزل، مسجلة خطر، مخدرات تحت رقم 18454 فئة "ب" البساتين، والسابق اتهامها فى 7 قضايا أخرهم "مخدرات"، ونجلها "ا.س" 16 سنة، عاطل، و"ب.ع" 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية "ضرب"، و"م.ع" 30 سنة، عاطل، بالاتجار فى المواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكن الأولى بالمنطقة مكانًا لنشاطهم الإجرامى.

ومن خلال الأكمنة تمكن النقيب أحمد مصلح معاون مباحث القسم، من ضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى "بندقية آلى و65 طلقة من ذات العيار، و3 سلاح نارى "فرد روسى" و42 طلقة خرطوش عيار 12مم، وكمية من الحشيش المخدر وزنت 4 كيلو، و3000 قرص مخدر، و2 خزينة بندقية آلى.

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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