تأخر إقلاع 3 رحلات دولية لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد، تأخر إقلاع 3 رحلات جوية دولية، بسبب الأعطال الفنية وأعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شبكة الخطوط العمانية رقم 408 المتجهة إلى مسقط، ورحلة الخطوط الجوية المغربية بن 273 المتجهة إلى كازبلانكا، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 141 المتجهة إلى مدينة جيزان بالمملكة العربية السعودية، بسبب الأعطال الفنية واعمال الصيانة وظروف التشغيل.

فيما تشهد رحلات مصر للطيران، انتظام في حركة التشغيل منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، وفقا للمواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.