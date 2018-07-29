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تأجيل نظر استئناف منى المذبوح على حكم حبسها 8 سنوات لجلسة 9 سبتمبر المقبل

الأحد، 29 يوليه 2018 02:11 م
تأجيل نظر استئناف منى المذبوح على حكم حبسها 8 سنوات لجلسة 9 سبتمبر المقبل منى المذبوح -أرشيفية
كتب عبد الله محمود _ عامر مصطفى
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قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، تأجيل نظر جلسة الاستئناف المقدم من اللبنانية منى مذبوح، على حكم حبسها 8 سنوات فى اتهامها بنشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لجلسة 9 سبتمبر المقبل.

وكان النائب العام قد قرر إحالة المتهمة منى المذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجمتع والتعدى على الأديان، فضلًا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياة العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة، تحت إشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامى العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها.


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