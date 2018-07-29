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بيان للكنيسة: غموض حول وفاة الأنبا إبيفانوس وننتظر ما تعلنه جهات التحقيق

الأحد، 29 يوليه 2018 05:20 م
بيان للكنيسة: غموض حول وفاة الأنبا إبيفانوس وننتظر ما تعلنه جهات التحقيق البابا تواضروس الثانى
كتبت سارة علام
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أعلنت الكنيسة القبطية رسميا وفاة الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس بوادى النطرون داخل ديره فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.
 
وذكر بيان الكنيسة: "نظرًا لأن غموضًا أحاط بظروف وملابسات رحيله، ننتظر الجهات الرسمية وهى تجرى حاليًا تحقيقاتها حول هذا الأمر، وننتظر ما سوف تسفر عنه نتائج هذه التحقيقات، على أن يتم تحديد موعد وترتيبات صلاة تجنيزه.
 
وتابع البيان: قداسة البابا تواضروس الثاني يودع على رجاء القيامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا إبيفانيوس الذى اتسمت حياته بالوداعة والتواضع والتجرد والنسك، مع العلم الغزير الذى أثمر تعاليم ودراسات مميزة فى فروع العلوم الكنسية المختلفة، نياحًا لروحه الطاهرة وراحة لنفسه البارة وعزاءًا لمجمع ديره ولكل أبنائه وأحبائه.
 
 

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