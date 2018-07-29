بنى سويف تنهى استعداداتها للتدريب العملى "صقر 30" لمواجهة الأزمات والكوارث

بنى سويف - هانى فتحى

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، الاجتماع الذى عقد اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة والخاص لمناقشة الاستعدادات النهائية للبدء فى تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر30)، والذى يتم تنفيذه عن طريق الأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالقوات المسلحة، فى الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجارى، وذلك فى حضور اللواء أركان حرب أيمن محمد دياب رئيس أركان قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، واللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، واللواء أركان حرب عصام خضر مدير عام العمليات بإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، والعميد خالد محمد حجاج مساعد قائد التشكيل التعبوى.

كما شهد الاجتماع حضور العقيد محمد جمعة حجازى المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء عادل حجازى مساعد مدير أمن بنى سويف، واللواء ممدوح أبوزيد مدير البحث الجنائى، واللواء عصام العلقامى السكرتير العام، واللواء خميس أبو الفضل السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارات ومديرى عموم المديريات والقطاعات الحيوية ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية المعنية

وتهدف الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملى المشترك (صقر 30) إلى صقل مهارات مسئولى الأجهزة التنفيذية فى رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها، لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة فى هذا الشأن، وإتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأهداف الحيوية بالمحافظة وخطط التعامل الفاعل مع أية أخطار أو تهديدات محتملة ، وتم استعراض الإمكانات والقطاعات داخل دائرة المحافظة وأهميتها، وآليات التعامل مع أية مشكلات أو أزمات أو كوارث أو أعمال ارهابية قد تواجهها هذه القطاعات، وكذا استعراض التقارير والخطط الخاصة بمكتب المستشار العسكرى للمحافظة، والتى تتضمن كافة التنسيقات والترتيبات، التى يتم تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية أو الصناعية المحتملة.

وتمت مناقشة عدد من المواقف التعبوية للتعامل مع تعرض بعض الأهداف الحيوية لتهديدات (مثل أعمال ارهابية) أو خطر محتمل، أو التعرض لبعض الكوارث الطبيعية مثل الأوبئة أو الزلازل أو السيول وغيرها، وذلك للاطمئنان على استعداد كافة القطاعات وتوحيد كل الجهود والامكانات المتاحة للتعامل المناسب والأسرع لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة، ومنع أو الحد من الخسائر الممكنة.

وأكد المحافظ، على أهمية التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوراث التى يحظى بإشراف كبير من قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهاز التنفيذى، وأن التدريب العملى يوفر أليات دائمة للتعامل مع المشكلات والأزمات الطارئة

كما وجه المحافظ الشكر لقيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، على الجهد المبذول الكبير لإنجاح التدريب العملى المشترك بالتعاون مع كافة أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية، مؤكدا على الدور الهام الذى تقوم به مديرية أمن بنى سويف وتسخير كافة الجهود والامكانات لرفع القدرات لمجابهة الأزمات الطارئة وتأمين وحماية الأهداف.