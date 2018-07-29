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الأحد، 29 يوليه 2018 04:28 م
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بريطانيا تضع خطط طوارئ قبل الخروج من الاتحاد الأوروبى

الأحد، 29 يوليه 2018 02:58 م
بريطانيا تضع خطط طوارئ قبل الخروج من الاتحاد الأوروبى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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وضعت الحكومة البريطانية خططًا لإرسال إمدادات الغذاء والأدوية والوقود إلى المناطق الأكثر تعرضًا للضرر خارج جنوب شرق البلاد، إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون التوصل لاتفاق مع بروكسل.

وذكرت صحيفة (صنداى تايمز) البريطانية اليوم الأحد، أن مساعدة قوات الجيش للسلطات المدنية -التى تتم غالبًا فى حالات الطوارئ المدنية- تم وضعها فى إطار خطط عدم التوصل لاتفاق مع التكتل الأوروبى.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم استخدام الطائرات المروحية والشاحنات لنقل المواد الغذائية إلى المناطق الأكثر تعرضًا للضرر خارج جنوب شرق البلاد، حيث من المتوقع أن تعانى للحصول على هذه الإمدادات.

وحذرت تقارير اقتصادية صادرة اليوم من أن المحال التجارية الكبرى طالبت من مورديها تخزين كميات من المواد المطلوبة بكثرة مثل الشاى والقهوة، كما أن هيئة الصحة البريطانية حذرت من خطورة نقص الإمدادات من الأدوية القادمة من دول الاتحاد الأوروبى فى المستشفيات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر قد يثير غضب دعاة الخروج من التكتل الأوروبى الذين سيتهمون الحكومة بأنها تثير الخوف بين المواطنين بشأن مغادرة التكتل.

 


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