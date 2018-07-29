برلمانى بريطانى يطالب بتحقيق مستقل فى فضيحة ملف مونديال قطر

لندن (أ ش أ)

طالب عضو برلمانى بريطانى، اليوم الأحد، بإجراء تحقيق مستقل بشأن التقارير الأخيرة التى تحيط بملف قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم القادمة فى عام 2022، والتى أكدت أن النظام القطرى فى سعيه للفوز باستضافة البطولة فى عام 2010 انتهك قواعد الاتحاد الدولى "الفيفا".

يأتى ذلك بعد أن كشفت صحيفة "ذى صنداى تايمز" البريطانية، أن محاولة قطر للفوز باستضافة كأس العالم لعام 2022 انتهكت قواعد الاتحاد الدولى لكرة القدم، عن طريق إدارة عمليات سوداء سرية لتشويه منافسيها لاستضافة البطولة.

وبحسب وثائق تسربت إلى الصحيفة البريطانية تظهر رسائل البريد الإلكترونى الواردة من أحد مسربى الوثائق كيف دفعت قطر لأحد شركات العلاقات العامة وعملاء سابقين فى وكالة المخابرات المركزية لضخ دعاية مزيفة عن منافسيها الرئيسيين، الولايات المتحدة وأستراليا، خلال حملتها الناجحة لاستضافة كأس العالم المقبلة، وشملت الحملة تجنيد أشخاص ذوى نفوذ لمهاجمة العروض فى بلادهم، سعيا لخلق الانطباع بأنه "لا يوجد أى دعم" لكأس العالم محليا.

من جانبها، نقلت شبكة "سكاى نيوز" عن النائب داميان كولينز - الذى يرأس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم - قوله "إنها مسألة خطيرة للغاية إذا تبين أن الدولة قد انتهكت القواعد" ..مضيفا "أعتقد أن ما يجب أن يحدث الآن هو أن يكون هناك تحقيق مستقل مناسب للادعاءات المنشورة فى صحيفة صنداى تايمز" .. مؤكدا أنه رأى الدليل على ما قد تقدم، ويعتقد أن هذه الأمور خطيرة ويجب أن يكون هناك تحقيق مستقل مناسب.