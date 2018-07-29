video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 04:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء فعاليات جلسة "اسأل الرئيس" ضمن مؤتمر الشباب

الأحد، 29 يوليه 2018 04:37 م
بدء فعاليات جلسة "اسأل الرئيس" ضمن مؤتمر الشباب مؤتمر الشباب
كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان - محسن البديوى
إضافة تعليق

بدأت منذ قليل، جلسة "اسأل الرئيس"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، بجامعة القاهرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال اليوم، الأحد: "إن أى نظام فى مصر سواء تأمين صحى أو تعليم أو تنمية لن ينجح إلا بالاستقرار والأمن"، مشيرا إلى أنه إذا كان استقرار الدولة استمر منذ عام 1964 حتى الآن لكانت مصر فى منطقة متقدمة للغاية بما فيها منظومة التأمين الصحى وغيرها.

وأضاف السيسى - فى مداخلة خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى بمؤتمر الشباب الوطنى السادس، والمنعقد بجامعة القاهرة - أن ما تحقق فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية كان محاولة لتثبيت الدولة المصرية وعدم الانزلاق كما حدث فى بعض الدول، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية تكاتف المجتمع لتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى للنهوض بمصر، مطالبا المجتمع بالتضافر مع الدولة للنهوض بمنظومة التعليم والصحة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يجيب على أسئلة الشباب خلال جلسة "اسأل الرئيس"

خلال جلسة "مشروع البنية المعلوماتية".. السيسي يطلب من الرقابة الإدارية ملفات 107 أسر فقيرة بإحدى قرى الفيوم.. ويأمرها بتقليص مدة التحول الرقمى من 6 لـ 4 سنوات.. ويؤكد: "فيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش"

السيسي: "الميكنة" ستمكننا من رؤية أنفسنا ولا بد من تطبيقه خلال أربع سنوات

مؤتمر الشباب

الرئيس السيسى

جلسه اسال الرئيس

المؤتمر الوطنى السادس للشباب

جامعه القاهره




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة