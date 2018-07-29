بدء فعاليات جلسة "اسأل الرئيس" ضمن مؤتمر الشباب

كتب سمير حسنى – إبراهيم حسان - محسن البديوى

بدأت منذ قليل، جلسة "اسأل الرئيس"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، بجامعة القاهرة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال اليوم، الأحد: "إن أى نظام فى مصر سواء تأمين صحى أو تعليم أو تنمية لن ينجح إلا بالاستقرار والأمن"، مشيرا إلى أنه إذا كان استقرار الدولة استمر منذ عام 1964 حتى الآن لكانت مصر فى منطقة متقدمة للغاية بما فيها منظومة التأمين الصحى وغيرها.

وأضاف السيسى - فى مداخلة خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى بمؤتمر الشباب الوطنى السادس، والمنعقد بجامعة القاهرة - أن ما تحقق فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية كان محاولة لتثبيت الدولة المصرية وعدم الانزلاق كما حدث فى بعض الدول، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية تكاتف المجتمع لتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى للنهوض بمصر، مطالبا المجتمع بالتضافر مع الدولة للنهوض بمنظومة التعليم والصحة.