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الأحد، 29 يوليه 2018 01:18 م
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انطلاق مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة

الأحد، 29 يوليه 2018 12:37 م
انطلاق مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين بالدول العربية المضيفة الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ100 لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة برئاسة فلسطين، وبحضور الامين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلى وبمشاركة الدول المضيفة لأبناء الشعب الفلسطينى وهى مصر والأردن وفلسطين ولبنان " وغياب سوريا " إلى جانب ممثلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة التعاون الإسلامى والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

ويناقش المؤتمر على مدى 5 أيام، التطورات التى تشهدها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الشعب الفلسطينى وفى مقدمتها قضية القدس خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها وما تبعه من تحركات عربية وإسلامية لمواجهة هذا القرار المخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وما تتعرض له المدينة من هجمة شرسة.

كما يناقش المؤتمر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " وأوضاعها المالية حيث يتناول الوضع الخطير الذى تواجهه الوكالة والذى يهدد بتوقف نشاطها، إثر قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض تمويلها للوكالة وكيفية مواجهة هذا الخطر الكبير الذى يهدد 5ر5 مليون لاجيء فلسطينى فى الدول العربية المضيفة ويعصف باستقرار وأمن المنطقة.

ويتناول المؤتمر كذلك آخر التطورات المتعلقة بالاستعمار الاستيطانى وجدار الفصل العنصرى وتطورات الانتفاضة والتنمية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

ومن المقرر رفع توصيات مؤتمر المشرفين إلى مجلس الجامعة العربية فى دورته المقبلة على مستوى وزراء الخارجية العرب والمقرر عقدها بداية سبتمبر المقبل بمقر الجامعة لتكون أساسا للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى الصادرة عن المجلس.

 


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