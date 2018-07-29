اليوم.. موجابى يعقد مؤتمرا صحفيا قبيل الانتخابات العامة فى زيمبابوى

هرارى(أ ش أ)

يعقد رئيس زيمبابوى السابق روبرت موجابى، الذى أقيل فى نوفمبر الماضى بعد 37 عاما فى السلطة، مؤتمرا صحفيا فى وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، وذلك عشية أول انتخابات عامة تعقد منذ إقالته.

ونقل راديو (فرنسا الدولى) عن الناطق الرسمى باسم موجابى قوله إن الرئيس السابق سيعقد مؤتمرا صحفيا فى (بلو هاوس) مقر إقامته الخاص فى ضواحى العاصمة هرارى فى منتصف النهار، وذلك دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن تفتح زيمبابوى غدا صفحة جديدة فى تاريخها بتنظيم أول انتخابات منذ نحو 40 عاما من دون روبرت موجابى، حيث يرجح فوز مساعده السابق إيمرسون منانجاجوا فيها.