"اليوم السابع".. السيسي: خلاص هنخرج من عنق الزجاجة قريبا

تعرض جريدة "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا الإثنين، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي التى أطلقها خلال اليوم الثانى والأخير من المؤتمر السادس للشباب، ومنها تأكيده على أن مصر اقتربت من الخروج من عنق الزجاجة.

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السيسي يطلق رسائل الأمل والمصارحة من منبر الشباب: خلاص هنخرج من عنق الزجاجة قريبا.. استهدفوا أن يشغلونا بالحرب على الإرهاب ونحن عملنا على محورى مواجهة تنظيماته بلا هوادة وتحقيق التنمية.. القوات المسلحة لا تتآمر على أحد وتدخلت فى 2013 لحماية الدولة والأمن القومى.. مستمرون فى المجابهة.. و"من يريد أن يعيش بيننا بأمان وسلام فهو مصرى مثلنا".. ويؤكد: "لابنعمل اتصالات ولا مصالحات"



الرئيس السيسي من جامعة القاهرة: الهجوم على التأمين الصحى الجديد يفقد المواطن الثقة فى المنظومة.. لن نرفع سعر تذكرة السكة الحديد إلا بعد الانتهاء من تطوير المنظومة بالكامل وتشغيل العربات والجرارات الجديدة.. "صفقة القرن" تعبير إعلامى.. ووقفة ودعم الأشقاء بالخليج لنا كانت أحد أهم أسباب ثبات الدولة





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