video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 01:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف الخامس بالإسماعيلية بمشاركة 30 شركة

الأحد، 29 يوليه 2018 11:45 م
اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف الخامس بالإسماعيلية بمشاركة 30 شركة محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

 يفتتح اليوم الإثنين اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، الملتقى الخامس للتوظيف بمركز شباب الشيخ زايد، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ويستمر الملتقى حتى غدا الثلاثاء  

وقال محافظ الإسماعيلية فى تصريحات لـ اليوم السابع، أنه تم التنسيق والتواصل مع عدد كبير من الشركات الإستثمارية بالمناطق الصناعية والحرة، والتأكيد على مشاركة ما يزيد عن 30 شركة سوف تطرح 2003 فرصة عمل جديدة للشباب خلال الملتقى.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذا الملتقى سوف يتيح ما يزيد عن ألفى فرصة عمل حقيقية للشباب، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، ومبنية على طلب الجهات الإنتاجية، في مختلف المجالات الصناعية

وأشار محمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين إلى أنه الملتقى سيشمل هذا العام بالإضافة إلى فرص العمل طرح فرص تدريب للشباب سواء الفرص التخصصية فى مجالات " الحاسب الآلى والمحاسبة واللغات " أو فرص التريب المهنية لبعض الحرف " نجارة وتصنيع جلود وخياطة "، علاوة على الفرص التمويلية، من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية عن طريق جهاز تنمية الصادرات والواردات .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات تنموية جارى تنفيذها

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

ملتقى التوظيف الخامس بالاسماعيليه

المناطق الصناعيه بالاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

السيسي يعلن بمؤتمر الشباب عن مسابقة لأفضل جامعة ترفع كفاءتها ذاتيا

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

"الرقابة الإدارية": 900 مليار جنيه قيمة نزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

الرئيس يصارح الشعب بمؤتمر الشباب: "لو تخيرونى بين إنى آكل أو أعالج قوائم الانتظار هختار علاج المرضى".. الهجوم على نظام التأمين الصحى يفقد المواطن الثقة فى عمل لم ينته بعد.. ويشدد: لن ننجح إلا بالأمن

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

صور.. ركاب "قطار أسوان" يروون لـ"اليوم السابع" لحظة خروجه عن القضبان.. المسافرون: فوجئنا باصطدام عنيف والكل حاول ينجو بنفسه.. أهالى القرية سمعوا صراخ ونداءات الاستغاثة واستعانوا بـ"الحمير والكارو" لنقل أمتعتنا

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

فيديو.. وثائق تفضح رشاوى قطر وخرقها للقوانين الدولية من أجل مونديال 2022

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

"بلاها كيكى".. شاهد تحدى الأم وبنتها فى رقص الدبكة بالكعب العالى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة