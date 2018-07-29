اليوم.. افتتاح ملتقى التوظيف الخامس بالإسماعيلية بمشاركة 30 شركة

الإسماعيلية – جمال حراجى

يفتتح اليوم الإثنين اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، الملتقى الخامس للتوظيف بمركز شباب الشيخ زايد، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ويستمر الملتقى حتى غدا الثلاثاء

وقال محافظ الإسماعيلية فى تصريحات لـ اليوم السابع، أنه تم التنسيق والتواصل مع عدد كبير من الشركات الإستثمارية بالمناطق الصناعية والحرة، والتأكيد على مشاركة ما يزيد عن 30 شركة سوف تطرح 2003 فرصة عمل جديدة للشباب خلال الملتقى.

وأوضح محافظ الإسماعيلية أن هذا الملتقى سوف يتيح ما يزيد عن ألفى فرصة عمل حقيقية للشباب، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، ومبنية على طلب الجهات الإنتاجية، في مختلف المجالات الصناعية

وأشار محمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين إلى أنه الملتقى سيشمل هذا العام بالإضافة إلى فرص العمل طرح فرص تدريب للشباب سواء الفرص التخصصية فى مجالات " الحاسب الآلى والمحاسبة واللغات " أو فرص التريب المهنية لبعض الحرف " نجارة وتصنيع جلود وخياطة "، علاوة على الفرص التمويلية، من خلال جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وطرح فرص تصديرية لمنتجات المشروعات الشبابية عن طريق جهاز تنمية الصادرات والواردات .