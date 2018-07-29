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الأحد، 29 يوليه 2018 06:17 م
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النيابة تستمع لأقوال الأطفال الأربعة ضحايا تعذيب زوجة أبيهم المتوفى بالصف

الأحد، 29 يوليه 2018 06:00 م
النيابة تستمع لأقوال الأطفال الأربعة ضحايا تعذيب زوجة أبيهم المتوفى بالصف تعذيب أطفال - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تستمع النيابة العامة بجنوب الجيزة، إلى أقوال الأطفال الثلاثة الذين تعرضوا للتعذيب على يد زوجة أبيهم بمنطقة الصف بجنوب الجيزة، وذلك بعد استقرار حالتهم الصحية.

 

وكانت مناظرة النيابة العامة لـ4 أطفال الذين تعرضوا للتعذيب على يد زوجة والدهم، كشفت وجود آثار تعذيب على أجسادهم فضلًا عن كدمات وسحجات، يحتمل حدوثها نتيجة تعرضهم للضرب بجسم صلب "عصى" "خرطوم"، وآثار حرق فى مناطق متفرقة من الجسد، يشتبه حدوثها نتيجة تعرضهم للحرق بطفى السجائر فى أجسادهم.

 

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بعرض الأطفال على الطب الشرعى لبيان ما بهم من إصابات، وكيفية حدوثها وتاريخ والأدوات المستخدمة فى إحداثها.

 

كان مركز شرطة الصف تلقى بلاغ من عامل يتهم زوجة شقيقه بتعذيب أولاده بعد وفاته، حيث أنه كان ذاهب لإحضارهم بعد وفاة شقيقه حتى يقيموا مع أفراد اسرتهم، وعندما وصل سأل عنهم فأكدت له زوجه والدهم أنها لم تراهم منذ ساعات، وحينما بحث عنهم سمع صوت صرخات قادم من إحدى الغرف وبفتحها فوجئ بهم معلقين من أيديهم بسلاسل حديدية، وتوجد على أجسادهم آثار تعذيب، فاصطحبهم للمستشفى وقام بإبلاغ الشرطة.


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