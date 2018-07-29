المرور: إعادة فتح كوبرى 15مايو بعد انتهاء إصلاح الفواصل وسط انتشار الخدمات

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أعادت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، فتح كوبرى 15 مايو بعد انتهاء أعمال إصلاح وتجديد فواصل للكوبرى أعلى شارع حسن صبرى فى بالاتجاة القادم من القاهرة ومتجه إلى الجيزة وسط انتشار الخدمات المرورية بالطريق لمراقبة حركة السيارات.

كانت إدارة مرور القاهرة أغلقت كوبرى 15 مايو جزئيا بسبب إجراء أعمال إصلاح فواصل، وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.