العثور على طالبة مذبوحة داخل شقتها بمدينة نصر

شهد الحى العاشر بمدينة نصر، جريمة قتل بشعة، بعدما أنهى مجهول حياة طالبة بجامعة الأزهر، وذبحها داخل شقتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بالعثور على جثة "أسماء"، طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر، مقتولة داخل شقة فى الحى العاشر، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر حضرت للقاهرة للتدريب فى مستشفى خاص.

وتبين من المعاينة الأولية أن الفتاة توفيت نتبجة الخنق والذبح، وجارى كشف ملابسات الواقعة.