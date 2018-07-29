الصين تتبرع بعتاد وأسلحة وذخيرة للفلبين

(رويترز)

تبرعت الصين بأربعة قوارب طولها 12 مترا و30 قاذفة آر.بي.جى للفلبين فى استمرار لعلاقات وثيقة تربط البلدين فى عهد الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي.

وقال جوناثان زاتا المتحدث باسم البحرية الفلبينية، إن التبرع شمل أيضا أسلحة خفيفة وذخائر. وأعطت الصين العام الماضى نحو ستة آلاف بندقية ومئات من بنادق القناصة للفلبين.

وقال للصحفيين إنها معدات جديدة مضيفا أن الجيش يقيم حاليا كيفية ضم هذا العتاد لقواته وتقديم دعم لوجيستى طويل الأمد.

وذهبت البنادق الصينية لقوات الشرطة الوطنية الفلبينية، للمساعدة فى تعويض نقص حدث عندما أوقف النواب الأمريكيون صفقة لبيع 26 ألف بندقية من طراز إم4 للشرطة فى 2016.

وجاء تجميد الصفقة وسط مخاوف من أن الولايات المتحدة تسلح قوة شرطة متهمة بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان خلال حرب شرسة شنها دوتيرتى على المخدرات قتلت آلاف الفلبينيين.

ويحرص دوتيرتي، الذى انتقد من قبل تحالف بلاده مع الولايات المتحدة، على توطيد العلاقات التجارية والسياسية مع الصين.

ويأتى التبرع الصينى فى إطار جهود دبلوماسية للتواصل مع الدولة التى لديها مع بكين تاريخ مرير من النزاعات الإقليمية والخلافات على السيادة فى بحر الصين الجنوبي.

لكن التبرعات التى تقدمها بكين حتى الآن تظل صغيرة مقارنة بشحنات الأسلحة من الولايات المتحدة التى تربطها بالفلبين معاهدة دفاعية منذ الخمسينيات. وقدمت واشنطن خلال السنوات الخمس المنصرمة ما قيمته 15 مليار بيزو (282 مليون دولار) من المساعدات العسكرية بما شمل طائرات بدون طيار وسفن وطائرات استطلاع وبنادق.

وأجرت واشنطن ومانيلا لعقود تدريبات عسكرية مشتركة وبقى هذا البرنامج دون تغيير على الرغم من تهديدات متكررة من دوتيرتى العام الماضى بإلغائه وإبطال اتفاقات دفاع ثنائية مع واشنطن.