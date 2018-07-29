"الشباب والرياضة" تدرس التأمين على 5 ملايين رياضى بوثيقة الحوادث الشخصية

كتب : حسام الشقويرى

كشف مصدر مسئول باحدى شركات التأمين عن قيام وزارة الشباب والرياضة ، بدراسة مشروع بروتوكول للتأمين على الرياضيين مقدم من إحدى شركات التأمين المصرية التابعة للدولة ، وذلك بغرض عمل تغطية تأمينية لجميع الرياضيين المقيدين بالاتحادات الرياضية بالإضافة الى المدربين والإداريين وذلك بوثيقة الحوادث الشخصية ، والتى تضمن لأى رياضى الحصول على تعويض فى حالة الوفاة اوالاصابة فى حادث بقيمة 100 ألف جنيه مصرى لافتا الى قيام الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإحالته للجان الفنية لإبداء المشورة قبل الموافقة .

ومن جانبه اوضح حمدى عبد المولى وسيط التأمين ومنسق عام مشروع البروتوكول فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع ، أن التغطية التأمينية تشمل جميع الرياضيين المقيدين بالإتحادات الرياضية والمدربين والإدارات المعاونة ، و يصل عددهم لحوالى 5 مليون رياضى والتى تشمل التعويض بقيمة 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم فى حادث ، و العلاج الطبى بقيمه 5 آلاف جنيه فى حالة الإصابة، وأجهزة تعويضيه بقيمة 3 آلاف جنيه، ومصاريف نقل الجثمان بقيمة 3 آلاف جنيه.

وأضاف عبد المولى أن قيمة القسط السنوى الخاص باصدار الوثيقة لا تتعدى 60 جنيها تخصص منها 5 جنيهات لصالح الإتحاد الرياضى و2 جنيه لصالح النادى او مركز الشباب و2 لصندوق الوزارة و1جنيه لصندوق تحيا مصر ، مما يضمن دعم القطاع الرياضى بدعم تتعدى قيمته الـ50 مليون جنيه طوال 3 سنوات مدة عقد البروتوكول.

يذكر ان لائحة شئون اللاعبين بالإتحادات الرياضية لا تتضمن أى إشارة لبند التأمين عدا اتحاد كرة القدم ، الذى يلزم الأندية بالتأمين الإجبارى بوثيقة الحوادث الشخصية خارج الملاعب ، ولا تتضمن بنود هذه الوثيقة أى تعويض للاعبين داخل الملعب سواء عند الإصابة أو الوفاة، ، كما أن قيمة الوثيقة الحالية لا تمثل شيئا بالنسبة لقيمة بعض العقود الحالية للاعبين.