السيطرة على حريق نشب بسيارة فى قرية بالدقهلية

تمكنت قوات الدفاع المدنى، بمحافظة الدقهلية، اليوم، من إخماد حريق نشب بسيارة بإحدى قرى مركز السنبلاوين.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين ، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارة، بعزبة " محمودعبد القادر" التابعة لقرية "منشأة عزت " دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالى، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم ( د ر س 5164 بيك أب ) ملك محمد ا س35 ميكانيكى ومقيم بذات العنوان ، حال توقفها أمام مسكنه.

نجم عن ذلك إحتراق بعض أجزاء السيارة " الصندوق والكرسى الخلفى " ولم ينجم عنه ثمة إصابات.