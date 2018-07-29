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الأحد، 29 يوليه 2018 12:31 م
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السيطرة على حريق نشب بسيارة فى قرية بالدقهلية

الأحد، 29 يوليه 2018 12:17 م
السيطرة على حريق نشب بسيارة فى قرية بالدقهلية حريق سيارة-ارشيفية
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تمكنت قوات الدفاع المدنى، بمحافظة الدقهلية، اليوم، من إخماد حريق نشب بسيارة بإحدى قرى مركز السنبلاوين.
 
 تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين ، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بسيارة، بعزبة " محمودعبد القادر" التابعة لقرية "منشأة عزت " دائرة المركز.
 
انتقل مأمور وضباط  المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين إخماد الحريق بمعرفة الأهالى، وبالفحص تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم ( د ر س 5164 بيك أب ) ملك محمد ا س35 ميكانيكى ومقيم بذات العنوان ، حال توقفها أمام مسكنه.
 
نجم عن ذلك  إحتراق بعض أجزاء السيارة " الصندوق والكرسى الخلفى "  ولم ينجم عنه ثمة إصابات.
 

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