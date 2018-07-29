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السيسي: لا بد من خروج التشريعات الخاصة بالمحليات إلى النور لمحاربة الفساد

الأحد، 29 يوليه 2018 06:24 م
السيسي: لا بد من خروج التشريعات الخاصة بالمحليات إلى النور لمحاربة الفساد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب - كريم كشك - أيمن رمضان - إبراهيم حسان - محسن البديوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إنه لابد من خروج التشريعات الخاصة بالمحليات إلى النور.

وأوضح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السادس المنعقد بجامعة القاهرة، قائلًا:"المحليات التى بها نسب جيدة من مشاركة الشباب والمرأة، وأتمنى صدور التشريعات الخاصة بالمحليات فى القانون الجديد فى أول 2019".

وأكد السيسى، قائلًا:" أن الفساد لا يحارب بالخواطر، والتوعية فقط، ولكنه يحتاج إلى مجابهته بمنظومة متكاملة، تُحيد العامل البشرى، وتعدم فرص إمكانية فساده، للسيطرة عليه".


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عبد الفتاح السيسى

إسأل الرئيس

جامعة القاهرة

قانون المحليات

2019

المؤتمر الوطنى السادس للشباب




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