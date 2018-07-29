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السيسي: عندما أرى السكة الحديد فى الأفلام القديمة وأقارنها بالحالية أحزن

الأحد، 29 يوليه 2018 05:44 م
السيسي: عندما أرى السكة الحديد فى الأفلام القديمة وأقارنها بالحالية أحزن السيسي فى مؤتمر الشباب
كتب محمد الجالى - سمير حسنى – أيمن رمضان - إبراهيم حسان – محسن البديوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما يشاهد السكة الحديد فى الأفلام القديمة التى أنتجت منذ أكثر من 40 عاما، ويقارنها بالوضع الحالى يحزن كثيرا ولا يستطيع أن يتحمل تلك المشاهد.

 

ووعد الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطنى السادس للشباب، المنعقد بجامعة القاهرة، الشعب المصرى، قائلا: "مش هحط جرار جديد على عربيات قديمة.. سكة حديد إن شاء الله زى الفل.. لكن نص نص مفيش".

 

وأضاف السيسى، أن مصر ستشهد تغييرا كبيرا فى 30 يونيو 2020، متابعا: "هنكون فى حاجة تانية بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضلكم وتحملكم هنستمر فى بناء مصر ونتغلب على مشاكل هيكلية منذ سنوات طويلة تعود لأسباب كثيرة"، مردفا: "30 يونيو 2020 هنكون فى موضع تانى.. ومش بقولكم هنكون فى رخاء ومضاعفة مرتبات.. أنا بتكلم عن دولة وما تم خلال الـ 4 سنوات اللى فاتت لم يكن يتم إلا بكم".


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