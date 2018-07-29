السجن المؤبد لمتهم و3 سنوات لـ 3 متهمين بـ"أحداث "شغب محمد محمود"

كتب إيهاب المهندس ـ أسامة طلعت ـ تصوير حسين طلال

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد للمتهم فريد رأفت، والسجن 3 سنوات، للمتهمين سحر محمد، وأحمد إسماعيل، وعمر علاء، فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث محمد محمود".

صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.