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الزراعة: 5 لجان تواصل عملها لرصد مشاكل المزارعين ومتابعة المحصول الصيفى

الأحد، 29 يوليه 2018 01:00 ص
الزراعة: 5 لجان تواصل عملها لرصد مشاكل المزارعين ومتابعة المحصول الصيفى محصول القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تواصل وزارة الزراعة، ممثلة فى 5 لجان من قطاع الخدمات الزراعية، ومكافحة الآفات، وإنتاج التقاوى ‏، والمحاصيل البستانية، ومديريات الزراعة حملاتها المرورية على جميع الزراعات الصيفية، والوقوف على مكافحة الآفات لهذه المحاصيل ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الانتاج، وحل مشاكل  جميع المزراعين التى تواجههم بمحافظات الجمهورية. 
 
 
 
وكشف تقرير، أن اللجان المشكلة تعمل على ‏تكثيف المرور على جميع المحاصيل الزراعية وحل جميع المشاكل التى تواجه المزارعين، والاستماع إلى مشاكل المزارعين وآليات الحل بالتعاون مع الوزارة وتطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة والمكافحة لمختلف الآفات، وتوفير التقاوى، ومد جاهزية محطات الغربلة. 
 
 
وأوضح التقرير، إن هناك لجان تواصل حملاتها على  زراعات  محصول القطن لمكافحة الآفات خاصة بعد ارتفاع المساحات المنزرعة الموسم الحالى لزيادة الإنتاج، موضحا أنه تم توفير جميع  مستلزمات الإنتاج لمكافحة آفة القطن لجميع المساحات المنزرعة ، وذلك ضمن خطة الوزارة لحماية المحاصيل من مخاطر الآفات والأمراض التى تهدد الإنتاج.
 
 

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