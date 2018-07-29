"الزراعة": برامج مكثفة لاستنباط أصناف مبكرة النضج وتواجه التغيرات المناخية

كتب عز النوبى

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ،من خلال المراكز البحثية والمعاهد مركز البحوث الزراعية بالتركيز على برامج التربية على استنباط الأصناف والهجن مبكرة النضج والمتحملة لظروف التغيرات المناخية المعاكسة، وترشيد استهلاك المياه والتى توائم الزراعة فى مناطق الاستصلاح الجديدة.

وكشف تقرير مركز البحوث الزراعية أن ‏المركز يعمل حاليا على رفع نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية لزيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة، موضحا أن هناك تعاون بين معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمراكز والمعاهد البحثية المحلية والإقليمية والدولية فى سبيل تحسين إنتاجية مختلف المحاصيل الحقلية، فضلاً عن استخدام التقنيات الحيوية والمصادر الوراثية المتنوعة لاستنباط الأصناف عالية الإنتاجية والمقاومة للظروف البيئية والحيوية المختلفة.

وأوضح التقرير، أن المركز يعمل حاليا على زيادة رفع كفاءة وتطوير برامج نقل التكنولوجيا والحملات القومية عن طريق الإعلام المرئى، وتكثيف الجهود البحثية للحد من استخدام المبيدات باستنباط أصناف مقاومة للإجهادات الحيوية واستخدام برامج المكافحة المتكاملة، وتقليل فترة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية، وذلك للتيسير على الجهات المنتجة للتقاوى، والتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاهتمام برفع إنتاجيتها لتقليل الاستيراد منها وتوفير العملة الصعبة، والتوسع فى زراعة الأرز الهجين لتبكيره فى النضج مقارنة بالأصناف المنزرعة مما يوفر مساحات ومياه رى يمكن استخدامها للتوسع فى زراعة محاصيل صيفية أخرى مثل الذرة الصفراء.