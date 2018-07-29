video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 29 يوليه 2018 06:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس: لولا وقوف الأشقاء بعد 3 يوليو ما نجحنا.. وللشعب: كونوا على العهد

الأحد، 29 يوليه 2018 05:34 م
الرئيس: لولا وقوف الأشقاء بعد 3 يوليو ما نجحنا.. وللشعب: كونوا على العهد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى – أيمن رمضان - إبراهيم حسان - محسن البديوى
إضافة تعليق

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بموقف الأشقاء العرب، الذين دعموا مصر فى أعقاب 3 يوليو 2013، قائلًا إنه لولا وقوف اأشقاء بجانبنا خلال 3 يوليو لما كتب لنا النجاح.

 

وقال الرئيس بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، بجامعة القاهرة، :"أوعوا تفتكروا إنه لو جه 3 يوليو، والأشقاء لم يقفوا بجوارنا كنا هننجح.. وزير البترل موجود والمهندس شريف إسماعيل كان موجودًا وكان وزير للبترول آنذاك، وإمدادات الطاقة والبوتاجاز والغاز والسولار كانت متوقفة، ثم تم تحويل الناقلات من عرض البحر إلى مصر ومدفعناش ولا حاجة.. وقعدنا مندفعش حاجة لمدة 20 شهرا، وكل شهر بـ800 مليون دولار".

 

واستكمل الرئيس: "انتوا بتتحركوا وتقولوا امشى يافلان.. هل كنتم مستعدين تمشوهم وتتحملوا هذه النتائج؟.. الدولة لم يكن لديها أموال لاستيراد وقود بـ800 مليون جنيه عشان الوقود ومحطات الكهرباء.. 16 مليار فى 20 شهرا وقود.. هل كنا مستعدين ندفع الثمن ونتحمل إدارة الدولة بدون موارد.. مش تسألوا نفسكم السؤال ده.. يا مصريين بقول لكم وللتاريخ إن  الأشقاء وقفوا جنبنا وقفة  كانت أحد أهم أسباب ثبات الدولة المصرية واستقرارها لمدة 20 شهرًا".

 

وواصل الرئيس حديثه: "هل مطلوب من الأشقاء أن يستمروا معنا ويمدونا بالدعم بهذه الطريقة!.. لا .. ومن هنا وجب علينا أن نتحرك ونشيل بلدنا ونبنيها ونعمرها ونتحمل لأجلها.. هذا ما حدث فى أول عامين، وبحلول 2016 بدأنا الإصلاح ولم يكن هناك أى سبيل آخر، ولو تردى الوضع الاقتصادى أكثر من ذلك لما وجد الناس الدولار".

 

وتناول الرئيس أزمة الدولار قبل عملية تعويم الجنيه، قائلًا :"كان فيه ناس كانت تبيع أرضها ودهبها وتشترى دولار، لأن معدلات أسعاره أكبر بكثير واعتبروه سلعة مما رفع من حده الأزمة.. لكن الآن الدولار الآن لم يعد سلعة كما كان فى السابق، ولذا لا بد أن نسير فى هذا المسار بتبعاته  وليس رغة منى تعب الناس، مع الوضع فى الاعتبار إنى أخبرتكم غنى مش هقدر لوحدى وهتتعبوا معايا وقلتم طيب.. طيب جايين فى نص السكة وتقولوا لا مش لاعبين؟.. لا.. زى ما أنا معاكم على العهد والوعد فأنتم أيضا على العهد والوعد مع بلدكم مصر متضيعوش اللى اتعمل".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

778 ألف سؤال استقبلها مؤتمر الشباب خلال أسبوع لعرضها أمام الرئيس السيسي

السيسى يجيب على أسئلة الشباب خلال جلسة "اسأل الرئيس"

خلال جلسة "مشروع البنية المعلوماتية".. السيسي يطلب من الرقابة الإدارية ملفات 107 أسر فقيرة بإحدى قرى الفيوم.. ويأمرها بتقليص مدة التحول الرقمى من 6 لـ 4 سنوات.. ويؤكد: "فيه ناس خدت تكافل وكرامة ويمكن ما تستحقش"

مؤتمر الشباب

الرئيس السيسى

جلسه اسال الرئيس

المؤتمر الوطنى السادس للشباب

جامعه القاهره




لا تفوتك
بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

بث مباشر من فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر الشباب بحضور الرئيس السيسى

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

وزير النقل يكلف أشرف رسلان بأعمال رئيس السكك الحديدية

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

فيديو وصور.. تفاصيل حادث قطار أسوان.. انقلاب 3 عربات وخروج 7 عن القضبان.. وخروج مصابى الحادث من المستشفى بعد تلقى العلاج.. النيابة تحقق فى الواقعة.. والسكة الحديد تسير حركة الوجه القبلى من محطة إدفو

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

مصر تتربع على عرش دورة الألعاب الأفريقية للشباب 2018 بالجزائر.. "الجمباز والأثقال و السباحة" أيقونة المنافسة والانتصارات.. والألعاب الجماعية تحصد مجموعة ميداليات هامة منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

المصرى طمعان فى الصدارة الليلة على حساب نهضة البركان المغربى

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وصفات طبيعية باللبن والعسل والبطاطس للتخلص من الهالات السوداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة