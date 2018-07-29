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الأحد، 29 يوليه 2018 06:15 م
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الرئيس: "لا تقلقوا من قانون منح الإقامة اللى هيمنحها يقدر يلغيها فى ثانية"

الأحد، 29 يوليه 2018 06:15 م
الرئيس: "لا تقلقوا من قانون منح الإقامة اللى هيمنحها يقدر يلغيها فى ثانية" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى – أيمن رمضان - إبراهيم حسان - محسن البديوى
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رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مخاوف البعض من قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة، قائلًا إن مصر بها 100 مليون نسمة وما يقرب من 5 ملايين مهاجر أو لاجئ من دول شقيقة وصديقة، يعيشون  بيننا، ويُقدم لهم ما يقدم للمصرين دون تمييز، وبينهم 500 ألف سورى.

 

وقال الرئيس بجلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته السادسة، بجامعة القاهرة، إن الإقامة والجنسية لهم ضوابط ومحددات معينة، والأمر يتم دراسته من كل الأبعاد، وهذا الأمر ليس كما يتم تداوله البعض، فهو يخضع لإجراءات كثيرة جدًا، مضيفًا: "السلطة في هذا الأمر  إنه زى ما تدى زى ما تقدر تمنع أو توقف، واللى هيدى الإقامة يقدر يلغيها فى ثانية.. أرجو أن لا تقلقوا من إجراءات منح الإقامة".


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المؤتمر الوطنى السادس للشباب

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