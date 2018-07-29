الرئيس اليمنى يوجه بتشكيل مجلس اقتصادى من ‏الحكومة والغرف ‏التجارية

وجه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، بتشكيل مجلس اقتصادى فى اليمن من الحكومة وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية.
وقال الرئيس اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقائه رئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية فى محافظة عدن، إن الحكومة تمكنت من تحقيق بعض الاستقرار من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية وانتظام صرف مرتبات موظفى الدولة.
وأضاف هادى أن الحكومة اليمنية تعمل على تحقيق خطوات مهمة لتعزيز الموارد وتنميتها وتفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد، مشددا فى الوقت ذاته، على ضرورة تنظيم التعاون والتكامل مع البنك المركزى ووزارة الصناعة والتجارة والأجهزة ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار.
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