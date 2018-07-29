الرئيس اليمنى يوجه بتشكيل مجلس اقتصادى من ‏الحكومة والغرف ‏التجارية

عدن أ ش أ

وجه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، ‏بتشكيل مجلس اقتصادى فى اليمن من الحكومة وممثلين عن الغرف ‏التجارية والصناعية.

وقال الرئيس اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقائه رئيس وأعضاء الغرفة ‏التجارية والصناعية فى محافظة عدن، إن الحكومة ‏تمكنت ‏من تحقيق بعض الاستقرار من خلال تأمين ‏الاحتياجات الأساسية وانتظام صرف مرتبات ‏موظفى ‏الدولة.

وأضاف هادى أن الحكومة ‏اليمنية تعمل على تحقيق خطوات مهمة ‏لتعزيز الموارد وتنميتها وتفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف ‏منابع ‏التهريب والفساد، مشددا فى الوقت ذاته، على ضرورة تنظيم التعاون والتكامل مع ‏البنك المركزى ووزارة ‏الصناعة والتجارة والأجهزة ‏ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار ‏الأسعار.