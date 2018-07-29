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الأحد، 29 يوليه 2018 10:34 م
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الرئيس اليمنى يوجه بتشكيل مجلس اقتصادى من ‏الحكومة والغرف ‏التجارية

الأحد، 29 يوليه 2018 10:07 م
الرئيس اليمنى يوجه بتشكيل مجلس اقتصادى من ‏الحكومة والغرف ‏التجارية عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى
عدن أ ش أ
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وجه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، ‏بتشكيل مجلس اقتصادى فى اليمن من الحكومة وممثلين عن الغرف ‏التجارية والصناعية.

وقال الرئيس اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقائه رئيس وأعضاء الغرفة ‏التجارية والصناعية فى محافظة عدن، إن الحكومة ‏تمكنت ‏من تحقيق بعض الاستقرار من خلال تأمين ‏الاحتياجات الأساسية وانتظام صرف مرتبات ‏موظفى ‏الدولة.

وأضاف هادى أن الحكومة ‏اليمنية تعمل على تحقيق خطوات مهمة ‏لتعزيز الموارد وتنميتها وتفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف ‏منابع ‏التهريب والفساد، مشددا فى الوقت ذاته، على ضرورة تنظيم التعاون والتكامل مع ‏البنك المركزى ووزارة ‏الصناعة والتجارة والأجهزة ‏ذات العلاقة لحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار ‏الأسعار.

 


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