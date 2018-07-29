الرئيس الأفغانى يدعو رئيس الوزراء الباكستانى المنتخب لزيارة كابول

إسلام آباد (أ ش أ)

أعلن حزب "حركة الإنصاف" الباكستانى، اليوم الأحد، أن الرئيس الأفغانى أشرف غانى قام بدعوة رئيس الوزراء المنتخب عمران خان لزيارة كابول.

ونقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية عن نعيم الحق المسئول البارز بالحزب قوله " إن غانى اتصل هاتفيا بعمران وهنأه بفوزه بالانتخابات العامة، وشدد على أن العلاقات بين أفغانستان وباكستان تاريخية، كما قام بدعوته للقيام بجولة فى أفغانستان".

وأضاف نعيم الحق "أن عمران أكد لغانى أنه سيقوم بزيارة كابول فور توليه مقاليد السلطة فى البلاد بشكل رسمى".

يذكر أن عمران بدأ مشاورات تشكيل الحكومة بعد فوز حزبه بأغلبية المقاعد فى البرلمان بواقع 115 مقعدا، وذلك فى الانتخابات التى جرت الأربعاء الماضى، وهو ما يقل عن 137 مقعدا المطلوبة لتحقيق النصاب القانونى لتشكيل حكومة أغلبية بسيطة من أصل 272 مقعدا فى البرلمان الباكستانى.