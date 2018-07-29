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الأحد، 29 يوليه 2018 06:00 م
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الرئيس الأفغانى يحث رجال الدين على رفع أصواتهم ضد الفساد

الأحد، 29 يوليه 2018 04:38 م
الرئيس الأفغانى يحث رجال الدين على رفع أصواتهم ضد الفساد الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى
كابول (أ ش أ)
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حث الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى، رجال الدين على رفع أصواتهم ضد الفساد وسط الجهود الجارية للقضاء على الكسب غير المشروع فى البلاد.

وقال عبد الغنى - خلال حديثه فى مؤتمر صوت المنبر ضد الفساد، حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأحد، " إنه يجب على علماء الدين أن يرفعوا أصواتهم بقوة مماثلة لما بذلوه من أجل السلام والمصالحة".. مؤكدًا أنه لا يمكن لأى تلفزيون أو إذاعة أن تحل محل منبر المسجد.

وأكد الرئيس الأفغانى أن كل فرد بما فى ذلك رئيس البلاد يجب أن يخضع للمحاسبة أمام القانون.

 


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