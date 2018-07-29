"الخدمات البيطرية": لا صلة لنا بما فعله مواطن بدهان حمار بلدى ليبدو "وحشيا"

كتب عز النوبى

نفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ علي الحياه البرية ، ما تم نشره علي مواقع التواصل الآجتماعي وبعض المواقع الاخبارية، بصورة تسىئ وتشوه حدائق الحيوان، حول قيام أحد المواطنين بدهان حيوان حمار بلدي، ليظهر بصورة الحمار الوحشي.

وأكد اللواء دكتور ابراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الادارة المركزية لحدائق الحيوان لديها عدد 2 حمار وحشي من سلالة جرافيز ، أحدهما بحديقة الحيوان بالجيزة، والثانى بحديقة الحيوان بالأسكندرية، لافتا الي أن الصورة المنشورة ليس لها أي أساس من الصحة أو الصلة بحدائق الحيوان بالجيزة او بالأسكندرية، أو الحدائق الإقليمية التابعة.

وأهاب بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم استيقاء المعلومات الا من مصادرها الرسمية، منعا لحدوث البلبلة، او نشر الشائعات.