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الأحد، 29 يوليه 2018 07:11 ص
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الجيش اليمنى يتقدم فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد

الأحد، 29 يوليه 2018 07:00 ص
الجيش اليمنى يتقدم فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط البلاد عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
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واصلت قوات الجيش الوطنى اليمنى، مسنودة بمقاتلات التحالف، تقدمها الميدانى فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقلت قناة (العربية)، اليوم الأحد، عن مصدر عسكرى قوله إن قوات الجيش واصلت عملياتها لتطهير ما تبقى من وادى ومنطقة فضحة بمديرية الملاجِم.

وأضاف أن قوات الجيش الوطنى أصبحت على مشارف منطقة البياض، بعد أن حررت عددا من المواقع الاستراتيجية بالمنطقة إثر معارك أسفرت المعارك عن مقتل نحو 30 عنصرا من المليشيات بينهم خمسة قيادات ميدانية.

واستعادت القوات الشرعية السيطرة على مخزن للأسلحة والذخائر خلال عملية تمشيط المواقع المحيطة بمركز مديرية باقم شمالى محافظة صعدة، المعقل الرئيسى لميليشيات الحوثى شمالى اليمن.

 


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اليمن

الحوثيين

مديرية الملاجم

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